Чита, 9 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Настоящее бедствие в связи с паводком переживает Забайкалье: пострадали не только дороги, но и мосты, в том числе железнодорожный мост в Шилкинском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео группы «Регион-75» в соцсетях В Шилкинском районе Иркутской области рухнул железнодорожный мост

На видео, опубликованном группой «Регион-75» в соцсетях, заснят тот момент, когда железнодорожный мост рухнул в реку Кия. По данным местных СМИ, это был чётный мост, а рушиться он стал ещё накануне, 8 июля, когда по подмываемой рекой переправе двигался товарный поезд. В тот момент машинист успел вытянуть последние четыре вагона.

В настоящее время движение поездов в обоих направлениях организовано по нечётному мосту. К месту ЧП направлены восстановительные поезда со станций Шилка, Борзя и Чита.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней разрушение транспортной инфраструктуры произошло накануне в Тунгокоченском, Шилкинском, Карымском и Читинском районах.

Как следует из официальной информации регионального министерства территориального развития, помимо затопленных и разрушенных дорог в Шилкинском районе снесён 40-метровый деревянный мост в селе Средняя Кия. На автодороге Подъезд к селу Кыэкен водный поток снёс водопропускные трубы и разрушил мост длиной 8 метров. В селе Богомягково разрушен мост на подъезде к улице Речная. В самом городе Шилка разрушены мосты на улицах Боданино, Журавлева, Балябина. На улице Набережная произошло частичное разрушение моста.

Также повреждены мосты в селах Галкино, Номоконово, на автодороге Шиванда — Уненкер. В Читинском районе наблюдаются локальные размывы и подтопление автомобильных дорог населенных пунктов Шишкино, Подволок, Бургень и Авдей.

В регионе введён режим ЧС.