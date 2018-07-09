Москва, 9 июля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В столичном саду «Эрмитаж» 8 июля отметили День семьи, любви и верности. На праздничный концерт, организованный совместно с Храмом Успения Богородицы в Путинках, собрались москвичи всех возрастов.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Праздничная сцена

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Сцена

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Зрители концерта

Уже ставший традиционным праздник в честь святых Петра и Февронии впервые прошёл в 2008 году. Его организовал Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Заключительная песня

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Зрители, готовые к любым погодным условиям

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Зрители

На Щукинской сцене «Эрмитажа» с праздничным концертом «Сердца любовью зажгите!» 8 июля выступили заслуженные артисты России, солисты Большого театры, хоры и танцевальные труппы.

Несмотря на пасмурную погоду в первой половине дня, москвичи не испугались и привели даже самых маленьких членов семьи.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Гуляющие с детьми

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Палатка для сбора пожертвований

На территории сада работали палатки для сбора пожертвований, лавки с самодельными сувенирами, станция мастер-класса по флористике и даже пункт измерения давления.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Палатка с сувенирами

Приобщиться к этому доброму и светлому празднику можно и 12 июля, с 18:30 до 22:00 там же, у Щукинской сцены, будет проходить Ромашковый бал.

Одной из самых посещаемых площадок в этот день в Москве стал музей-заповедник «Царицыно». И абсолютно не случайно: ежедневно туда приезжает множество пар, чтобы скрепить себя узами брака в залах Большого дворца, а также это один из красивейших парков в столице.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Стар

Екатерина Корнева ИА REGNUM Зрители в музее-заповеднике Царицыно

Екатерина Корнева ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

В этот день в парке проходила церемония вручения супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, медали «За любовь и верность». Также пары получили памятные подарки от организаторов и партнёров, такие как: нательные образы от ювелирной компании «Владимир Михайлов. Православные образы» и косметические наборы от компании Mirra.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Russian acapella band

Екатерина Корнева ИА REGNUM Владимир Брилёв и Наталья Соловей

Общественный деятель Наталья Карпович заявила:

«В этот день хочется пожалеть вам любви, счастья, благополучия, здоровья. Очень надеюсь, что сегодня мы с вами от всей души поздравим семь московских семейных пар, которые вступили в брак в рамках акции «Большая свадьба». Это все многодетные семьи».

На мероприятии выступали различные музыкальные группы и артисты. Среди них: Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые самоцветы». Стоит отметить, что гости были разных возрастов от очень маленьких до пожилых пар, и когда на сцену вышел Григорий Гладков, подпевали ему все.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Супружеские пары на вручении

Екатерина Корнева ИА REGNUM Russian acapella band

В других парках в Москвы также проходили различные мероприятия и концерты. Большинство из них сейчас проводится под знаменем «Московское долголетие». Это проект мэра Москвы, который направлен на вовлечение старшего поколение в жизнь города: спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Мастер-классы «Московских вожатых»