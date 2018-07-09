Улан-Удэ, 9 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Окинском районе Бурятии в июле выпал снег. Видео заснеженного пейзажа появилось сегодня, 9 июля, в местных пабликах в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «ДТП 03 RUS – Улан-Удэ». Vk.com Интернет-паблики Бурятии утверждают, что Окинский район в июле завалило снегом

Жителей республики это видео очень удивило. В комментариях они выражали сомнения, что такое вообще возможно, а также шутили, что пора начинать носить шубы.

«Привет, зима!» — иронизирует один из подписчиков паблика «ДТП 03 RUS — Улан-Удэ».

«Позавчера и вчера на территории нашего района в горах выпал снег. Сейчас всего 5 градусов тепла, но утром было еще холоднее. С четверга по долине Оки идёт сильный дождь. Из-за чего вчера и сегодня утром было аварийное отключение электроэнергии. Но сбой быстро устранили. Сейчас свет есть. Нам, горным сойотам (сойоты — коренной малочисленный народ, населяющий Окинский район Бурятии, прим. ред.), не привыкать к смене погоды и отключениям электроэнергии», — цитирует 9 июля жительницу Окинского района «Ариг Ус».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 10 июля в регионе ожидается преобладание неустойчивой погоды, временами с дождями, грозами и порывистым ветром.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней, гроз и ураганного ветра.