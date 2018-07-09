Малоярославец, Калужская область, 9 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В городе Малоярославец Калужской области общественность и полицейские выявили и уничтожили более 20 рекламных надписей наркотического содержания. Как сообщили 9 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, совместный рейд был проведён с целью «пресечения деятельности распространителей наркотических средств и снижения уровня употребления опасных психотропных веществ наркозависимыми лицами».

40.мвд.рф Рейд против рекламы наркотиков в Малоярославце.

Читайте также: Распространителя наркотиков осудили в Калужской области

Участники рейда обследовали улицы и дворы города. В ходе акции активисты обнаружили на остановках, заборах, стенах жилых домов и различных административных зданий более 20 надписей с указанием контактных данных распространителей наркотических средств и курительных смесей. Все надписи были закрашены краской.

Ранее по теме: В Калужской области полицейские задержали с поличным наркозакладчиков

По словам, представителей общественности, данная акция не разовая и будет проводиться в Малоярославце регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, только в первом квартале 2018 года в Калужской области было раскрыто 323 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято более 28 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Установлено шесть преступлений, связанных с организацией, либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.