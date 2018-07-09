Красноярск, 9 июля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Акция «Енисей для всех» набирает обороты. За месяц было проведено 15 аквасубботников по очистке прибрежных территорий на Енисее, Каче, Бугаче, Базаихе. Уборкой охватили и озёра в черте Красноярска. Порядок наводили не только на берегу, волонтёры-дайверы убирались и на дне реки. А 7 июля стала чище Абаканская протока. В уборке прибрежной территории вместе с красноярцами принял участие мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Пресс-служба администрации Красноярска День Ивана Купалы в Красноярске отметили очередным аквасубботником

«Продолжаем серию аквасубботников, которые входят в проект «Городская среда в руках красноярцев», — рассказал он. — Уже который раз убираем берега великого Енисея. Думаю, что сегодняшние находки: пластиковые бутылки, стекло, пакеты, у которых период полураспада больше чем у урана, — станут серьёзным вкладом в оздоровление реки. Рад, что наша команда единомышленников растёт. Спасибо всем, кто находит время и помогает Красноярску становиться чище».

Отметим, что с 3 июня около тысячи красноярцев приняли участие в аквасубботниках. Результат — собрано почти 200 кубометров мусора, а это около 20 «Камазов». Самые активные красноярцы уже получают поощрения — прогулки-экскурсии по Енисею на теплоходе. До конца сентября запланировано провести ещё около 20 аквасубботников, к которым может присоединиться любой желающий.