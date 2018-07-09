Вашингтон, 9 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Грядущий саммит между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является давно назревшей возможностью выступить с мирной инициативой со стороны главы Белого дома. Пришло время положить конец бессмысленным войнам, и Москва в этом процессе может сыграть конструктивную роль, пишет Джордж Д. О’Нил-младший в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Ведущие СМИ по обе стороны Атлантического океана будут выступать яростно против любого соглашения между Трампом и Путиным, что бы оно в себя ни включало. Поэтому почему бы не предпринять шаги, которые американская общественность поймет инстинктивно и поддержит стремление Трампа окончить провальные вторжения Вашингтона? Кроме того, задается вопросом автор, что еще могут сделать противники лидера США: поносить его за попытки добиться мира и начать процесс «залечивания многих ран», нанесенных войнами.

«Американский народ не провести лживыми заявлениями о том, что Трамп проявляет слабость к террористам», — отмечает О’Нил-младший.

«Им известно, что вторжения военных США чаще всего могут подогревать терроризм, что они и делают», — добавил он.

Поэтому Трамп должен выступить с предложением о сокращении контингента войск США в Афганистане в обмен на вывод части российских сил из Сирии. Сопровождаться этот шаг должен обещанием, что Вашингтон не заинтересован в разжигании новой гражданской войны в Сирии. Эти меры должны соответствовать часто заявляемой Трампом позиции о том, что войны США — объявленные и необъявленные — на Ближнем Востоке являются бессмысленной тратой средств.

И даже Трампу нет нужды «признавать» «аннексию» Крыма Москвой, он лишь должен заявить, что разрешение ситуации на Украине является европейской проблемой, поэтому и решаться она должна в рамках двухсторонних переговоров между Москвой и странами ЕС. На этом фоне уместен вопрос, возможно ли сближение России и США. Автор подчеркивает, что благодаря достижению взаимопонимания по крымскому вопросу устраняется предлог для бессмысленной эскалации карательных мер со стороны России и США.

Общественность США не заинтересована ни в дипломатических, ни в медийных играх. Американские граждане уже поняли, что истерия по поводу «сговора Трампа и России» оказалась безосновательной, а также то, что какие бы интересы США ни затрагивались бы на Ближнем Востоке, страна в большей степени защищена тогда, когда этим угрозам она противостоит совместно с союзниками.

Так, у России еще больше поводов беспокоиться относительно исламского терроризма, чем у США. Их южная граница соприкасается с несколькими исламскими странами: Турцией, Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Афганистаном. Нестабильность, созданная непродуманными военными авантюрами Вашингтона, в течение многих лет вызывали беспокойство России.

Россия обладает значительно более полным пониманием и влиянием на большинство этих стран, в том числе Иран. Отношения же с Тегераном Вашингтона долгое время носили враждебный характер из-за многолетнего вмешательства со стороны США, но серьезное осложнение произошло после свержения демократически избранного Мохаммеда Мосаддыка и установления на его месте шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Насколько разумнее было бы для России работать со своим соседом Ираном для ограничения гражданской войны в Йемене, чем для США по-прежнему оказывать военную поддержку Саудовской Аравии, продолжающей этот конфликт.

Скептики насмехались над мирной инициативой Трампа в отношении КНР, тем не менее он добился начала процесса ядерного разоружения и установления мира на Корейском полуострове, чего нельзя сказать о бывших администрациях. Если Трамп и северокорейский лидер нашли в себе силы сесть за один стол, что мешает главе Белого дома сделать то же самое для достижения прогресса с Путиным?

Таким образом, саммит Путина и Трампа, который состоится 16 июля, является возможностью для главы Белого дома пойти на смелый шаг в условиях почти полной оппозиции со стороны истеблишмента, и стремиться к достижению мира в уставшем от войн мире. Если Трамп добьется снижения участия США в развязанных ими войнах, российско-американские противоречия канут в Лету.