Москва, 9 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. На юго-западе Сирии число присоединившихся к режиму перемирия населенных пунктов увеличилось до 90, сообщает 9 июля Министерство обороны РФ со ссылкой на сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90», ­­— говорится в сообщении.

Так, в провинции Дераа только за последние сутки к режиму перемирия присоединились 16 населенных пунктов, в Эс-Сувейде — 15.

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В настоящее время представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведутся переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет, военный конфликт привел к массовому бегству местного населения в соседние страны — Турцию и Ливан. Некоторые также пытаются достичь Евросоюза.

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