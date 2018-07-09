Вильнюс, 9 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Португалия усилила воздушную группировку НАТО в Литве. Минобороны прибалтийской страны объявило, что на авиабазу НАТО в Зокняй, в литовском Шяуляе, переброшен противолодочный самолёт ВВС Португалии самолет P-3C.

P-3C «Orion»

В задачи военного воздушного судна ставится патрулирование акватории Балтийского моря, а миссия продлится до середины августа 2018 года.

В настоящий момент в Литве и Эстонии дислоцировано всего 14 единиц ВВС Португалии, Испании и Франции из так называемой воздушной полиции НАТО. В задачи группировки входит сопровождение самолётов ВКС РФ в воздушном пространстве Балтийского моря.