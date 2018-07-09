Париж, 9 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Надежда на появление вакцины против СПИДа вызвана новым профилактическим лечением, сообщает 9 июля RFI.

Mil.ru Вакцинация

Отчет о клинических испытаниях был опубликован в научном медицинском журнале The Lancet.

Клинические испытания продолжались более года, и результаты обнадеживают. Профилактическое лечение было впервые проверено на обезьянах. Две трети из них были защищены, когда исследователи заразили их вирусом.

Затем почти 400 человек из Южной Африки, Восточной Африки, Таиланда и Соединенных Штатов получили инъекции и тест показал многообещающий результат.

Директор исследования, вирусолог Дэн Баруш, считает, что это, вероятно, не окончательная вакцина, но это может стать феноменальным прорывом.

Во Франции 150 тыс. человек живут с ВИЧ, и каждый год около 6 тыс. человек обнаруживают это заболевание.

Окончательные результаты этого исследования ожидаются примерно к 2021 году.