Иркутск, 9 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Иркутске ликвидируют крупный пожар на стратегическом предприятии: на территории Иркутского авиазавода горит 800 квадратных метров кровли трёхэтажного здания анодно-малярного цеха, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области С Иркутске тушат серьёзный пожар на авиационном предприятии

По неофициальным данным, взорвалась ванна с титаном. Если информация верна, в воздухе над городом скапливается сейчас огромное количество опасных для жизни веществ. По свидетельству очевидцев, густой клуб дыма от пожара виден с разных точек города. Наиболее плотно он окутал Ленинский район Иркутска, поэтому местных жителей призывают закрыть окна и балконы.

Цитата из фото очевидцев пожара в группе «Вконтакте» Пожар на территории авиационного завода в Иркутске

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, информация о ЧП на пульт пожарной охраны поступила в 15:20 местного времени. Пожару присвоен повышенный номер сложности — на месте работают 16 единиц техники, 62 человека личного состава, звенья газодымозащитной службы. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутский авиационный завод(ИАЗ) является филиалом ПАО«Корпорация"Иркут». Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.