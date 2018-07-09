Загреб, 9 июля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Итальянские спортивные и общественно-политические СМИ в понедельник, 9 июля, рассказывают своим читателям, что означала фраза «Слава Украине» в исполнении защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды, и к каким последствиям может привести его «националистский выкрик».

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Corriere dello Sport сообщает, что международная федерация футбола проводит расследование, по итогам которого Виду могут не только оштрафовать на 4 300 евро, но и дисквалифицировать на оба оставшихся матча — полуфинал, а затем матч за третье место или финал.

Libero Quotidiano опубликовала более подробную заметку под рубрикой «Национализмы». На хорватском футболисте лежит именно «вина национализма», отмечает издание.

Журналисты рассказывают своим читателям о происхождении слогана «Слава Украине» и напоминают, что после сербо-хорватского противостояния девяностых годов, в котором Россия была союзником Сербии (отмечается также общность православной веры), в Хорватии получили широкое распространение «антироссийские настроения».

«Выкрик с националистским вкусом» в исполнении Виды относится к категории, которую в ФИФА считают неприемлемой для мировых чемпионатов, вследствие чего футболист может остаться за пределами футбольного поля в следующих встречах.

Libero Quotidiano также отмечает, что выкрик Виды был «проукраинским и антироссийским и был сделан в доме царя Путина», но этот «вызов Путину» может иметь последствия только для самого игрока.

Il Fatto Quotidiano в свою очередь отмечает, что история «преступления и наказания» (предстоящего) Домагоя Виды возникла как раз в те дни, когда «Петербург празднует день рождения Федора Достоевского», автора одноименного романа.

Видеозапись была «издевкой» над сборной России, которая «стоически» сражалась в этом четвертьфинале, и была явно сделана специально для того, чтобы «разозлить русских», добавляет издание. Вида может «дорого заплатить за свою браваду», отмечают журналисты.