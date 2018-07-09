Пекин, 9 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В сети появились фотографии купе-кроссовера CS85 китайского автопроизводителя Changan, который в ближайшее время должен выйти на рынок, снимки были опубликованы 9 июля на портале CarsWeek.

Carsweek.ru CS85

Этот автомобиль многие называют конкурентом BMW X4. На снимках запечатлена модель без камуфляжа, хотя ещё недавно, в мае 2018 года, машина без него на трассу не выезжала. Эксперты предполагают, что кроссовер построен на базе Changan CS75. Ожидается, что в модельной линейке он окажется между CS75 и CS95, а его цена будет больше 100 тыс. юаней.

Читайте также: Видео: Владелец Bugatti решил вывести гиперкар на раллийную трассу

Напомним, автомобиль Changan CS75 сегодня можно приобрести в Китае по цене от 99 800 юаней (948 000 рублей по текущему курсу). Китайский автопроизводитель представил обновлённую модель в июне 2018 года.