Москва, 9 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как российские предприятия могут получить оборотный капитал на сумму более 100 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

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«Ускорение возмещения НДС экспортёрам путем снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятиями за три года с 7 до 2 млрд рублей, — начал Силуанов. — Что это даст? Это даст дополнительный оборотный капитал предприятиям на сумму более 100 млрд рублей. Кроме того, предлагаем настроить инвестиционный налоговый вычет по налогам на прибыль организаций в части снятия ограничений на его применения участникам КГН».

Еще одна идея, озвученная министром, — отменить контроль за трансфертным ценообразованием, что существенно снизит административную нагрузку на предпринимателей.

«Планируем создать надежную систему пенсионных накоплений на основе накопительного пенсионного капитала и развивать инструменты страхования жизни. Все эти предложения нашли отражения в наших планах на предстоящий период», — добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июля, в Госдуме РФ проходят парламентские слушания на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».