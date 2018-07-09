Москва, 9 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Обещание Росстандарта вплотную заняться недоливом бензина на АЗС может оказаться таким безрезультатным, как и исследование Федерации автомобилистов России (ФАР), считает вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

«В России есть утвержденные механизмы топливного контроля на АЗС, есть штрафы за недолив. Мне непонятно зачем что-то новое сейчас предлагается. Скорее, для того, чтобы увести внимание общественности от проблем ценообразования, «смотрите, мол, какие-то негодяи недоливают». Другого здесь не вижу. Считаю, что это исследование ФАР — это некорректная и никому ненужная болтовня, о которой скоро все забудут.

Есть стандарты эксплуатации АЗС: как минимум два раза в год специалисты Росстандарта приезжают и пломбируют, проверяют каждую колонку. Они проверяют и качество топлива и объемы налитого нефтепродукта. Соответственно, каждая колонка опломбирована пробой Росстандарта. За срыв пломбы предусмотрены очень серьезные штрафы. Это давно регламентировано», — пояснил Юрий Матвейко в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Именно поэтому он сделал вывод, что и исследование ФАР и инициатива Роскачества озвучены с единственной целью: перевести проблему высоких цен на бензин в плоскость недолитого топлива на АЗС.

«Причём если раньше было конкретно сказано про частные АЗС, которые недоливают, то на сегодняшний день оказывается, практически все ведущие нефтяные компании это делают. Я уверен, что это не так. Возможно, где то и есть отклонения, но чтобы нарушения на трех из четырех АЗС — это абсурд», — заключил Юрий Матвейко.

Напомним, Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала на днях результаты исследования по проблемам недолива на АЗС по собственной методике определения недолива топлива на автозаправках в режиме «тайного покупателя». Но эксперты относятся к ней критически, отмечая что если бензин заливать не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике, а затем вручную перелить в мерное устройство, то точно определить недолив не получится.

Значительные ошибки измерения могут возникнуть из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. В этих случаях естественные потери при летней погоде могут составить до 10%. Вместе с тем, существует утвержденная методика проверки Росстандарта. И в Независимом топливном союзе согласны с тем, что осуществлять любые измерения нужно профильным специалистам в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по «доморощенной» методологии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемой недолива бензина на АЗС пообещал заняться Росстандарт. Для этого сейчас разрабатывается шесть регуляторных мероприятий. В частности, речь идёт о предоставлении проверяющему органу права проводить контрольные закупки на автозаправках для выявления фактов недолива. Недобросовестных продавцов будут наказывать штрафами. Также санкции хотят предусмотреть и в отношении владельцев АЗС: для них предполагается ввести новые правила контроля и учёта дизтоплива и бензина.