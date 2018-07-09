Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Цены на потребительские товары и платные услуги в Санкт-Петербурге с января по июнь 2018 года выросли в целом на 2,4%. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Цены на продовольствие выросли за первое полугодие на 2,8%, на непродовольственные товары — на 2,4%, платные услуги подорожали на 1,7%.

Лидерами подорожания среди продуктов питания в первом полугодии стали капуста (цены на нее выросли более чем в два раза), морковь (на 87,2%), свёкла (на 70%), репчатый лук (на 39,4%), картофель (на 38,6%), яблоки (на 35,2%). Цены на мясо-молочные продукты и куриные яйца в целом были стабильны. Несколько подешевели подсолнечное масло, творог, булочные изделия, пряники, вермишель, апельсины, а также водка и шампанское отечественного производства.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июня 2018 года составила 4872,31 руб. в расчете на месяц, что на 1,4% выше, чем в мае 2018 года», — отмечают динамику в Петростате.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь, на фоне общей ценовой стабильности, несколько подорожали мужские костюмы (на 5%), сигареты (от 4% до 7%) и некоторые лекарства. Зато подешевели утюги, телевизоры, холодильники и… мыло.

По итогам января-июня 2018 года заметно возросли цены на топливо: АИ-92 подорожал на 9,3%, АИ-95 — на 8,9%, дизельное топливо — на 10,6%.

«На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 — от 40,20 до 42,49, марки АИ-95 — от 43,00 до 45,84 рублей, марки АИ-98 (100) — от 50,40 до 52,74 рублей», — подсчитали в Петростате, имея в виду показатели июня 2018 года.

Как отмечают в статистическом ведомстве, из числа платных услуг в июне 2018 года проезд в поездах дальнего следования подорожал в среднем на 15,2%, полет на самолетах — на 15%. Кроме того, заметно возросли цены на санаторно-оздоровительныеуслуги — на 17,8, услуги гостиниц — на 8,2%.