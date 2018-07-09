Вильнюс, 9 июля, 2018, 12:08 — ИА Регнум.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

Одна из крупнейших групп по администрированию жилой и коммерческой недвижимости в странах Прибалтики, группа компаний Civinity, сообщила о решении отказаться от дальнейшего развития на Украине и продать свою долю в компании Civinity Ukraina, контролирующей группу «Місто для людей». Об этом говорится в распространённом сегодня, 9 июля, заявлении компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Civinity, которая обслуживает свыше 6 млн кв. м. жилой и коммерческой недвижимости в Литве и Латвии, вместе с партнерами из Украины учредила управляющую компанию Civinity Ukraina два года назад. Совместное предприятие участвовало и выиграло ряд конкурсов, с целью выбора компаний по обслуживанию многоквартирных домов.

«Украинский рынок обслуживания коммерческих и жилых зданий очень большой, у него большой потенциал. Только жилой фонд насчитывает свыше 1 млрд кв. м. Однако мы видим, что Украине необходимо приложить значительные усилия по совершенствованию законодательной базы и её реализации на практике, а также изменению отношения госсектора к бизнесу. Именно поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейшего развития в этой стране и продать наши проекты на Украине», — заявил генеральный директор Civinity Римвидас Раманаускас.

Основанная в 2016 г. Civinity Ukraina управляла украинской компанией «Місто для людей», которая, в том числе, успешно выиграла конкурс по обслуживанию 3,5 млн кв. м. жилых домов в Запорожье. На сегодняшний день компания администрирует почти 3 000 зданий в Киеве, Запорожье, Мариуполе и Кременчуге.