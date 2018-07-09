Калуга, 9 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области поддержали предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста. К добавлению возраста необходимо принять ряд программ, в том числе программу по здоровью, занятость и самозанятость населения, вывести из тени людей, чтобы все платили налоги, то есть надо проявлять гражданскую солидарность, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Калужской области Наталья Логачева.

Ngregion.ru Депутат Законодательного Собрания Калужской области Наталья Логачева.

По ее мнению, предложение властей не совсем своевременное, нужно было думать об этом раньше, и как-то более плавно переходить к повышению возраста, начиная с полгода. Только недавно бальная реформа была введена. Люди только начали понимать и считать. Теперь предлагают повышение пенсионного возраста. Надо было сразу вводить и то, и другое и двигаться в этом направлении.

«В целом инициатива правительства РФ правильная, но подходить следует мягче, объясняя людям, что для этого предпринимается. При этом хочу отметить, что нельзя обижать женщин. Если и добавлять пенсионный возраст, то только на пять лет до 60 лет. Это будет справедливо», — высказала свое мнение Логачева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»