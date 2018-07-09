Москва, 9 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Ключевая цель текущей бюджетно-налоговой политики это провести донастройку налоговой системы и зафиксировать ее по рынкам на долгосрочный период. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, в рамках парламентских слушаний на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Госдуме.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

«Налоговые изменения должны дать ресурс для тех преобразований, о которых мы говорим, а с другой (стороны — прим. ред.), обеспечить стимулирование экономической активности, — пояснил Силуанов. — Предложений в части донастройки было много. Обсуждалось введение налога с продаж, обсуждалось и введение дифференцированной шкалы на налоги доходы физлиц, обсуждалась и отмена льготных ставок по налогам и на добавленную стоимость и целый ряд других предложений. Мы остановились на повышении основной ставки НДС на два пункта с 18% до 20%, что позволит создать ресурс в экономике более 600 млрд в год. При этом это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить».

Кроме того, министр уточнил, что Минфин РФ предлагает зафиксировать на постоянной основе ставку страховых взносов, сохранив ее на уровне 22%, а не 26%, как это предусмотрено сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов, на сегодняшний день в РФ инвестиции в основной капитал составляют порядка 21,5% ВВП.

«Необходимо довести этот показатель до 25%, с тем чтобы обеспечить достижение планируемых темпов роста. На это сориентированы основные направления бюджетно-налоговой политики», — сказал министр.