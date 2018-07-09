Москва, 9 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Польша держит ситуацию с оценкой исторических событий в Волынской резне в состоянии тлеющего костра, в который можно и керосину плеснуть, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Украинские националисты

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не частью войны между поляками и украинцами. Дуда прибыл на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

В данном случае президент Польши Анджей Дуда не сказал ничего нового, что противоречило бы позиции польского правительства, сформированного правящей правой партией «Право и Справедливость» (PiS). Еще несколько лет назад Сейм и Сенат Польши приняли решение назвать события на Волыни в годы Второй мировой войны геноцидом поляков, который осуществляли украинские националисты при поддержке местного крестьянства.

Это вызвало бурную реакцию на Украине. Но, тем не менее, при всей противоречивой политике Варшавы в отношении Киева, когда где-то Польша пытается сделать шаг вперед, где-то она отступает и делает шаг назад, квалификация Волынской резни как геноцида остается официальной практикой польского правительства.

Более интересно здесь другое: 8 июля не только президент Польши Анджей Дуда приехал на Волынь в Луцк, где он принял участие в мессе, которую возглавил архиепископ Львова латинского обряда Мечислав Мокшицкий. В это же время в Польшу отправился с визитом президент Украины Петр Порошенко.

И в Польше он принял участие в открытии мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Порошенко там тоже кое-чего наговорил.

На мой взгляд, интересно то, что два президента в этот день не встретились друг с другом, а проследовали параллельными курсами — один на Украину, а второй — в Польшу. Это, видимо, говорит о том, что сколь бы ни были сильны заклинания Киева, который предлагает Польше отказаться от ныне существующей политики исторической памяти в отношении событий Второй мировой войны, украинских националистов и, конечно, Волынской резни, как бы Киев ни пытался спекулировать на теме войны с Россией, которой, естественно, нет, а есть гражданская война в Донбассе, поляки на это не поддаются.

Попытки втянуть Россию в обсуждение сложных вопросов исторической памяти между поляками и украинцами — то, что сейчас пытается сделать Киев, — они не проходят в Польше. И вопрос Волынской резни остается в повестке дня. Сейчас он в таком тлеющем состоянии, но если угли разожжены, то рано или поздно можно поддать воздуха или плеснуть керосином, и пламя разгорится.

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