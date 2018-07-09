Омск, 9 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Просочившуюся в СМИ информацию об угрожающих реке Иртыш свалках в Нововаршавском районе Омской области проверила Омская межрайонная природоохранная прокуратура. Выяснилось, что недалеко от рабочего посёлка Нововаршавка действительно расположено пять несанкционированных свалок общей площадью загрязнения 36 тыс. кв. м.

Скриншот видео со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Свалка в Нововаршавском районе Омской области

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 июля, в прокуратуре Омской области, основанием для проверки стала распространившаяся в регионе информация о свалках бытовых отходов, часть которых попадает в реку Иртыш.

После проверки, проведённой с привлечением специалистов областного минприроды, природоохранный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, требуя обязать администрацию района и региональный минстрой ликвидировать несанкционированные свалки. Суд удовлетворил требование прокурора в полном объёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года стало известно, что из-за мусора в Омске прокурор города внёс мэру Оксане Фадиной представление. В ведомстве сообщили, что администрации административных округов Омска и управление дорожного хозяйства и благоустройства не принимают надлежащих мер к ликвидации несанкционированных свалок в столице региона.