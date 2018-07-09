Москва, 9 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Одна из задач российского правительства — обеспечить рост пенсий темпами выше инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 9 июля министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках парламентский слушаний на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

«Задача, поставленная президентом, это рост пенсий темпами выше инфляции, — заявил Силуанов. — Уже подготовлены изменения в пенсионное законодательство, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров. И обеспечить достойную пенсию. Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится на сумму в среднем 1 тыс. рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тыс. рублей, с ростом уровня 2018 года на 35%».

Напомним, что сегодня, 9 июля, в Госдуме РФ под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».