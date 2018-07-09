Калуга, 9 июля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Время повышать пенсионный возраст в России пришло. Только переход этот должен быть более плавным, особенно для тех, кому осталось до пенсии 1−2 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова.

Opkaluga.ru Председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова

Также Общественная палата выступает за то, чтобы первостепенной задачей была сбалансированность рынка труда, должна произойти легализация мигрантов, надо побороться с «серыми» зарплатами, с прогрессивной шкалой налогов. То есть необходимо принять целый ряд таких мер, которые должны представлять некую систему.

«При принятии законопроекта надо взвесить все «за» и «против». Например, будут ли рабочие места для молодых, когда пенсионеры дольше будут оставаться на рабочих местах. Бездумно повысить пенсионный возраст нельзя. Для принятия более взвешенного решения с поправками должно быть расширенное обсуждение данного документа», — высказала свое мнение Донченкова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»