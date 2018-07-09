«Время повышать пенсионный возраст в России пришло»
Калуга, 9 июля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Время повышать пенсионный возраст в России пришло. Только переход этот должен быть более плавным, особенно для тех, кому осталось до пенсии 1−2 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова.
Также Общественная палата выступает за то, чтобы первостепенной задачей была сбалансированность рынка труда, должна произойти легализация мигрантов, надо побороться с «серыми» зарплатами, с прогрессивной шкалой налогов. То есть необходимо принять целый ряд таких мер, которые должны представлять некую систему.
«При принятии законопроекта надо взвесить все «за» и «против». Например, будут ли рабочие места для молодых, когда пенсионеры дольше будут оставаться на рабочих местах. Бездумно повысить пенсионный возраст нельзя. Для принятия более взвешенного решения с поправками должно быть расширенное обсуждение данного документа», — высказала свое мнение Донченкова.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»