Москва, 9 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил о полной отмене налога на движимое имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Речь идет о так называемом налоге на модернизацию.

(сс) Meditations Калькулятор

«Об этом много говорил бизнес, и мы предлагаем решить эту проблему», — сказал Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

В Госдуме 9 июля проходят масштабные парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019−2021 годы.