Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают вопрос о повышении с 1 января 2019 года тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами. Единый тариф на вывоз и утилизацию мусора может увеличиться на треть, сообщают петербургские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Тариф на комплексную услугу по обращению с ТКО может вырасти более чем на треть с 2,8 тыс. до 3,8 тыс. рублей за 1 тонну без учета НДС», — пишет 9 июля интернет-газета Neva.Today.

Напомним, Санкт-Петербург, согласно требованию федерального закона, уже выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Им станет государственное предприятие по переработке отходов — ГУП «Завод МПБО-2».

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Именно это предприятие будет вывозить, перерабатывать и складировать мусор из петербургских дворов. Как отмечается, решение по тарифу пока окончательно не принято — окончательные цифры ожидаются примерно через месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по стране тарифы на обращение с мусором в разных регионах различаются в семь раз. Самые низкие тарифы для населения установлены в Новгородской области (343,81 руб/кубометр) и Астраханской области (344,98 руб/кубометр), Краснодарском крае (429,72 руб/кубометр) и Севастополе (426,46 руб/кубометр).

Наиболее высокие тарифы установлены на Чукотке — 2 023,64 руб/кубометр, Камчатке — 929,42 руб/кубометр и в Ставропольском крае — 694,49 руб/кубометр.

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Если регионы оперативно не завершат процедуру по согласованию тарифов региональных операторов по обращению с ТКО, то с начала 2019 года они могут столкнуться с проблемами при вывозе мусора.