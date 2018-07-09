Калуга, 9 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В организациях Калужского областного совета профсоюзов в эти дни проходят собрания по обсуждению инициативы правительства РФ по увеличению пенсионного возраста. По данным калужского облсовпрофа, по состоянию на 6 июля в регионе было проведено 816 профсоюзных собраний, на которых против увеличения пенсионного возрастапроголосовали43 тысячи 724 человека.

Александр Васильев. Пикет в Калуге против повышения пенсионного возраста

Активисты намерены провести встречу с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и рассказать о консолидированной позиции профсоюзов по поводу повышения пенсионного возраста, а также заручиться поддержкой по данному вопросу депутатов Госдумы РФ от региона Александра Авдеева и Геннадия Скляра.

Как сообщало ИА REGNUM, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» обсудил совет Законодательного собрания Калужской области. В частности, комитет по социальной политике областного парламента поддержал законопроект. Между тем депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» не одобрили документ.

Председатель калужского областного Заксобрания Виктор Бабурин заявил, что партия «Единая Россия» отмечает, что необходимость реформы назрела. В итоге совет Законодательного собрания Калужской области принял решение поддержать законопроект о пенсионной реформе.

Ранее, в калужском сквере Жукова состоялся пикет горожан против повышения пенсионного возраста. В мероприятии приняли участие порядка 120 калужан, которые требовали не рассматривать в Госдуме проект правительства России о предстоящей пенсионной реформе. Пикетчики собрали подписи калужан и гостей областного центра против нововведения правительства Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Как заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе РФ.