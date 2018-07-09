Ярославль, 9 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Пятикратный рост субсидии за ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения в Ярославской области в 2017 году не привел к увеличению сева сельскохозяйственных культур. Такой вывод можно сделать из ответа департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области на запрос ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, максимальный размер субсидии был увеличен в 2017 году с 375 до 2000 рублей за гектар. В своем отчете перед думой в мае 2018 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что мера оказалось эффективной: в оборот было введено более 45 тыс гектар земли вместо 40 тыс запланированных.

ИА REGNUM попыталось выяснить конкретные результаты увеличения господдержки и обратилось с официальным запросом в департамент АПК. В официальном ответе привели цифры несколько меньшие, чем в отчете губернатора.

В результате осуществленной государственной поддержки… обрабатываемая площадь сельскохозяйственных угодий в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 39,4 тыс га», — говорится в ответе департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Как сообщили в департаменте, в 2017 году общий размер субсидий по введению в оборот земель сельхозназначения составил 38,4 млн рублей. В какие именно хозяйства были направлены эти деньги, в департаменте ответить отказались, сославшись на конфиденциальность данной информации. Также там не смогли пояснить, сопутствующую информацию, например о максимальном размере одной субсидии.

ИА REGNUM просило департамент рассказать об эффективности этих мер — а именно, что посеяли на этих землях, и какой получен урожай. Но, как выяснилось, ввод в оборот земель сельхозназначения вовсе не означает их распашку и посев там картофеля или ржи. Судя по ответу, на «введенных в оборот» землях в основном косили сено, что «способствовало увеличению заготовки кормов по сравнению с 2016 годом (сена — на 4,7%, сенажа — на 46,5%, зерносенажа — на 4,2%)». Более конкретные данные в ответе не содержатся, не удалось их получить и в устном разговоре с сотрудником департамента.

Отсутствие посадок на «введенных в оборот» землях косвенно подтверждает и следующая фраза из ответа:

Ожидаемым результатом от ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения будет являться обеспечение дополнительного сева… в течение следующих лет».

Специалисты-аграрии довольно скептично оценивают меру господдержки, несмотря на 5-кратный рост. Так депутат областной думы, гендиректор ЗАО «Агрофирма Пахма» Сергей Иванов считает, что 2 тыс рублей за гектар не могут побудить аграриев к распашке земель.

Себестоимость введения в оборот заброшенных полей составляет 80−100 тыс рублей за гектар. Это сложный процесс, который включает в себя выкорчевывание деревьев, удаление камней, внос удобрений. При росте цен на ГСМ и снижении закупочных цен на молоко сельхозпроизводство в Ярославской области стало невыгодным. Если кто-то за 2 тыс рублей за гектар смог распахать и засеять что-то, то покажите мне эти поля, пусть поучат нас, дураков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Иванов.

Между тем на 2018 год субсидия была увеличена еще в 3 раза — до 6 тыс рублей за гектар.