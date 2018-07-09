Ярославль, 9 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Фрунзенский суд Ярославля рассмотрит дело о взятках, которые получал помощник заместителя председателя правительства Ярославской области Екатерины Троицкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Правительство Ярославской области

Напомним, летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали помощника вице-премьера Ярославского правительства Дмитрия Корнеева за получение взятки размером в 2 млн 300 тысяч рублей. 10 августа судья Фрунзенского районного суда Ольга Коптелкова избрала для него меру пресечения — содержание под стражей.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Дмитрий Корнеев обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Оба раза их давал директор ООО «Угличское ДСУ» Александр Никитин. Первый раз это произошло в начале лета 2017 года, когда Никитин заплатил высокопоставленному чиновнику взятку в 2 миллиона рублей в два транша — 500 тысяч за один раз и 1,5 миллиона за второй. Благодаря этому угличская фирма выиграла аукцион на ремонт дорог в Заволжском районе Ярославля. Лот на ремонт дорог оценивался в 150 миллионов рублей. Вторую взятку Александр Никитин давал в августе 2017 года уже под прикрытием правоохранительных органов. Что его заставило заявить о том, что у него вымогают взятку — неизвестно, но директор ООО «Угличское ДСУ» обратился к правоохранителям. Он сообщил, что Дмитрий Корнеев обещал за 300 тысяч рублей способствовать победе в конкурсе на ремонт дорог в Угличе.

Сейчас Дмитрию Корнееву предъявлено обвинение по двум эпизодам, а Александру Никитину — один, поскольку на второй взятке он сотрудничал со следствием.

Оба фигуранта дела находятся на подписке о невыезде. Оба во всем признались, а Дмитрий Корнеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.