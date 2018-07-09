Чебоксары, 9 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии высшей государственной награды удостоен глава Татарии Рустам Минниханов, который посетил республику в рамках празднования федерального Сабантуя. Указ о награждении подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Instagram.com Из инстаграмма главы Татарии

Рустам Минниханов награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить».

Примечательно, что ни на портале органов власти Татарии, ни в официальном инстаграмме Рустама Минниханова о чувашской государственной награде не сообщается. В релизе, посвящённом празднованию федерального Сабантуя в Чебоксарах, лаконично говорится, что «Рустам Минниханов поблагодарил руководство Чувашии за прекрасную организацию праздника».

Как сообщало ИА REGNUM, Сабантуй прошёл в Чебоксарах 6−7 июля. В празднике приняли участие около 500 представителей национально-культурных объединений татар из 41 региона России. Татарскую делегацию возглавил руководитель республики Рустам Минниханов.