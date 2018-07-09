Глава Татарии удостоен ордена за заслуги перед Чувашией
Чебоксары, 9 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии высшей государственной награды удостоен глава Татарии Рустам Минниханов, который посетил республику в рамках празднования федерального Сабантуя. Указ о награждении подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Рустам Минниханов награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить».
Примечательно, что ни на портале органов власти Татарии, ни в официальном инстаграмме Рустама Минниханова о чувашской государственной награде не сообщается. В релизе, посвящённом празднованию федерального Сабантуя в Чебоксарах, лаконично говорится, что «Рустам Минниханов поблагодарил руководство Чувашии за прекрасную организацию праздника».
Как сообщало ИА REGNUM, Сабантуй прошёл в Чебоксарах 6−7 июля. В празднике приняли участие около 500 представителей национально-культурных объединений татар из 41 региона России. Татарскую делегацию возглавил руководитель республики Рустам Минниханов.