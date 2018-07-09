«Повышение пенсионного возраста должно вводиться мягко и поэтапно»
Калуга, 9 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста, конечно, идти надо, но категорически не приемлемо очень быстрое фактически, а пять лет повышение. Закон должен иметь отсроченное вступление в силу, по крайней мере, на 20 лет. При этом если сохраняется тенденции к увеличению в России продолжительности жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной организации «Материнское сердце» (Калужская область) Антонина Белкина.
«Должна быть чёткая корреляция с тем, сколько в стране трудоспособного населения и сколько пенсионеров. Нужен такой закон, который освобождал бы рабочие места более молодому населению. Только продлением пенсионного возраста нельзя ничего добиться. Все законы должны быть гармонично увязаны между собой», — считает эксперт.
Также отрицательное мнение о резком повышении — год на год. Необходимо более плавно повышать. Тех людей, которые готовятся к пенсии, которым осталось до пенсии 5−10 лет, закон о повышении пенсионного возраста не должен коснуться ни в коем случае. Они ждут эту пенсию как манну небесную. Нужно, чтобы общество подготовилось, чтобы были чётко увязаны все параметры процесса поднятия возрастной планки.
«Закон должен вступить в силу, когда люди уже готовы к тому, что они будут работать дольше. Сейчас этого осознания у населения нет. Если, по мнению властей, повышение пенсионного возраста неизбежно, то тогда закон должен вводиться мягко, поэтапно, с отсроченным сроком вступления в действие, с большой работой с населением, с социальными нюансами, для людей, которые готовятся выйти на пенсию», — высказала свое мнение Белкина.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»