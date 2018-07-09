Калуга, 9 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста, конечно, идти надо, но категорически не приемлемо очень быстрое фактически, а пять лет повышение. Закон должен иметь отсроченное вступление в силу, по крайней мере, на 20 лет. При этом если сохраняется тенденции к увеличению в России продолжительности жизни, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной организации «Материнское сердце» (Калужская область) Антонина Белкина.

Nikatv.ru Председатель калужской региональной общественной организации «Материнское сердце» Антонина Белкина

«Должна быть чёткая корреляция с тем, сколько в стране трудоспособного населения и сколько пенсионеров. Нужен такой закон, который освобождал бы рабочие места более молодому населению. Только продлением пенсионного возраста нельзя ничего добиться. Все законы должны быть гармонично увязаны между собой», — считает эксперт.

Также отрицательное мнение о резком повышении — год на год. Необходимо более плавно повышать. Тех людей, которые готовятся к пенсии, которым осталось до пенсии 5−10 лет, закон о повышении пенсионного возраста не должен коснуться ни в коем случае. Они ждут эту пенсию как манну небесную. Нужно, чтобы общество подготовилось, чтобы были чётко увязаны все параметры процесса поднятия возрастной планки.

«Закон должен вступить в силу, когда люди уже готовы к тому, что они будут работать дольше. Сейчас этого осознания у населения нет. Если, по мнению властей, повышение пенсионного возраста неизбежно, то тогда закон должен вводиться мягко, поэтапно, с отсроченным сроком вступления в действие, с большой работой с населением, с социальными нюансами, для людей, которые готовятся выйти на пенсию», — высказала свое мнение Белкина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»