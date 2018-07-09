Рыбинск, Ярославская область, 9 июля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославской области не нашлось желающих на проведение работ по организации строительства 2 этапа Регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в Демино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Биатлонный комплекс

Закупка стоимостью 63,5 млн рублей была объявлена в середине мая управлением строительства администрации города Рыбинск. Однако на электронный аукцион не поступило ни одной заявки.

В рамках работ, которые планируют оплатить из бюджета города Рыбинска, планируют создать систему наружного освещения, искусственного оснежения, реконструировать и продлить лыжероллерную трассу биатлонного комплекса.

Напомним, строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в Демино началось в 2017 году. Подрядная организация смонтировала биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест с выделением адаптированной площадки для инвалидов, стену из пуленепробиваемого стекла, подготовила и оборудовала комнату для хранения оружия в цокольном этаже здания пресс-центра. В 2018 году начинается второй этап — строительство лыжероллерной трассы, монтаж линии освещения и системы оснежения.

Предполагалось, что на объект подрядчик выйдет в июне, завершение работ запланировано на декабрь. Но теперь становится понятно, что все сроки существенно сдвигаются.