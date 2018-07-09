Ярославль, 9 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела прием граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Yarregion.ru Прием в Ярославле

Встреча прошла в приёмной президента. Многодетная мама, проживающая в деревне Поповское Ярославского района, обратилась с вопросом о работе школьного автобуса. Из-за отсутствия оборудованной остановки школьникам приходится добираться два-три километра до соседних населённых пунктов Ананьино и Сергеево.

С тем же вопросом обратилась к детскому омбудсмену мама двоих школьниц из села Ново-Николаевское. Там автобус просто не может доехать до села из-за плохой дороги.

«На приеме успели поднять четыре вопроса. Они касались здравоохранения, предоставления жилья детям-сиротам, вопросов школьного автобуса и социальной доступности государственных и муниципальных услуг для отдельных поселений. По итогам этих обращений Анна Кузнецова возбудила свои производства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Анна Кузнецова поручила Михаилу Крупину, который является председателем координационного совета детских омбудсменов ЦФО, провести мониторинг ситуации в федеральном округе со школьными автобусами.

По итогам рассмотрения обращения Анна Кузнецова рекомендовала включить работы по реконструкции автодороги у деревни Половское в ведомственную целевую программу по развитию региональных автодорог. Администрациям муниципальных образований поручено ускорить выделение земельных участков для строительства разворотных площадок и оборудования автобусных остановок. Власти должны решить все вопросы организации работы школьных автобусов до начала нового учебного года.