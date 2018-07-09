Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия» предлагает отложить на период после 2021 года принятие решения о проектировании и строительстве скоростной магистрали ВСД на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение у Большеохтинского моста

Как сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе отделения, такая поправка к проекту Генерального плана города до 2022 года выдвинута на основе обращений горожан.

Напомним, Восточный скоростной диаметр (ВСД) должен стать второй скоростной платной трассой в Петербурге, после ЗСД. Все конкурсные процедуры на три участка ВСД планировали завершить до конца 2018 года. Конкурс на проектирование первого участка ВСД уже состоялся.

По мнению петербургских «справороссов», предложенная Смольным трассировка ВСД является нецелесообразной с экономической точки зрения, а также ущемляет интересы жителей Красногвардейского района.

Как отмечают критики проекта, прокладка ВСД приведет к резкому ухудшению экологической ситуации в районе, который и без того не отличается чистотой воздуха. Предполагаемый трафик 60−100 тысяч машин в сутки приведет к резкому увеличению выбросов и шумового загрязнения. На территории, где может пройти трасса, находится еще и железная дорога, ЛЭП и золоотвал.

Кроме того, для строительства ВСД на территории Красногвардейского района придется переложить 1,6 км водопроводных сетей большого диаметра, что вызовет огромные затраты и создаст риск того, что близлежащие жилые дома на долгое время будут лишены водоснабжения.

«Реализация проекта предполагает снос 4000 гаражей на улице Хасанской, что повлечет за собой не только транспортную перегрузку и дефицит парковочных мест, но и проблемы с выплатой компенсаций собственникам», — предупреждают «справороссы».

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Как сообщало ИА REGNUM, проектная протяженность ВСД превысит 22 километра. Шестиполосная магистраль начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет на восток города, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе.

Частью ВСД станет неразводной мост, который может быть построен в створе Фаянсовой и Зольной улиц, вблизи Финляндского железнодорожного моста.

Стоимость строительства Восточного скоростного диаметра может достичь 165 млрд рублей. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.