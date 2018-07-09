Москва, 9 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. У Вашингтона есть ряд веских причин, по которым США никогда не разместят средства противоракетной обороны на территории Украины. Как пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, прежде всего, Соединённые Штаты осознают риски того, что такие действия могут вызвать масштабную конфронтацию с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

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Эксперт полагает, что президент США Дональд Трамп не согласится на такой шаг из-за того, что Украина — «нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны». Кроме того, случиться этому не позволит Россия. По словам Коротченко, которые цитирует РИА Новости, Москва восприняла бы такой шаг как переход «красной линии», за чем последовала бы жесткая ответная реакция.

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Украина надеется, что США разместят у неё свои военные объекты и ПРО

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в интервью изданию «Апостроф» глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что Украина может разместить на своей территории военные базы США, установить «заслон» из подразделений НАТО, а также разместить несколько дивизионов Patriot. В этом, по его словам, заключается «суперпоход» Украины в Североатлантический альянс.