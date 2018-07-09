Ростов-на-Дону, 9 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Критику российского блогера Ильи Варламова, с которой он обрушился в адрес ростовского парка «Левобережный», решили учесть ростовские власти. Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв побывал в парке с рабочим визитом и отреагировал на замечания гостя, поручив усилить полив саженцев на территории парка, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Территория нового парка

«Ключевой причиной визита стала инспекция состояния зеленых насаждений на новой набережной города», — информирует пресс-служба городской администрации.

По словам Кушнарёва, сохранять зелёные насаждения в условиях сурового ростовского климат очень тяжело.

«Жара, трава выгорает. Но мы стараемся обеспечивать растения должным поливом, и работа в этом направлении будет усилена», — сказал Кушнарев.

Сити-менеджер отметил, что благоустройство парка продолжится. Здесь появятся новые площадки и места отдыха.

В администрации напомнили, что территорию будущего парка «Левобережный» благоустраивали с августа 2017 по апрель 2018 годов в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды. Над созданием зоны отдыха трудились «десятки специалистов — ландшафтные дизайнеры, озеленители и дорожные рабочие». На территории высажено более 1 тыс. деревьев, почти 7 тыс. кустарников и другие зелёные насаждения. Правда, по сообщениям гостей парка, тени они не дают.

Отметим, что в конце июня 2018 года блогер Илья Варламов раскритиковал новую зону отдыха, расположенную рядом со стадионом «Ростов-Арена».

"С парком около стадиона явно произошла какая-то ошибка. Если не знать предыстории, то это обычный неуклюжий провинциальный парк родом из 90-х. Какое-то нелепое и неудобное планирование, повсюду пивные и ларьки», - отмечал он в своём резюме.

По его словам, парк — «это бесконечные поля плитки».

«Они настолько случайны и бессмысленны, что мне сложно вообще как-либо это объяснить. Просто заложили всё плиткой и поставили миллион лавочек и урн. Поля плитки появляются и исчезают по неизвестной логике. Не продумано вообще ничего. Нет ни одного уютного уголка. Зато всюду понатаскали пивных», — обратил внимание Варламов.

По мнению Варламова, территория рядом со стадионом по праву может считаться худшим благоустройством, которое сделали к ЧМ-2018.

«Ростовчане, скажите мне, кто автор этого чуда?» — задаётся вопросом блогер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года — в преддверии футбольного первенства планеты. Интернет-пользователи в социальных сетях нелестно отзывались о новой зоне отдыха. По словам гостей парка, результат благоустройства явно не дотягивает почти до 1 млрд рублей, потраченных на эти цели. Те, кто уже успел побывать в парке, советовали брать с собой кепки и панамки, чтобы защититься от солнца.