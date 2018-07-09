Ростовский сити-менеджер отреагировал на критику блогера
Ростов-на-Дону, 9 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Критику российского блогера Ильи Варламова, с которой он обрушился в адрес ростовского парка «Левобережный», решили учесть ростовские власти. Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв побывал в парке с рабочим визитом и отреагировал на замечания гостя, поручив усилить полив саженцев на территории парка, сообщает ИА REGNUM.
«Ключевой причиной визита стала инспекция состояния зеленых насаждений на новой набережной города», — информирует пресс-служба городской администрации.
По словам Кушнарёва, сохранять зелёные насаждения в условиях сурового ростовского климат очень тяжело.
«Жара, трава выгорает. Но мы стараемся обеспечивать растения должным поливом, и работа в этом направлении будет усилена», — сказал Кушнарев.
Сити-менеджер отметил, что благоустройство парка продолжится. Здесь появятся новые площадки и места отдыха.
В администрации напомнили, что территорию будущего парка «Левобережный» благоустраивали с августа 2017 по апрель 2018 годов в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды. Над созданием зоны отдыха трудились «десятки специалистов — ландшафтные дизайнеры, озеленители и дорожные рабочие». На территории высажено более 1 тыс. деревьев, почти 7 тыс. кустарников и другие зелёные насаждения. Правда, по сообщениям гостей парка, тени они не дают.
Отметим, что в конце июня 2018 года блогер Илья Варламов раскритиковал новую зону отдыха, расположенную рядом со стадионом «Ростов-Арена».
"С парком около стадиона явно произошла какая-то ошибка. Если не знать предыстории, то это обычный неуклюжий провинциальный парк родом из 90-х. Какое-то нелепое и неудобное планирование, повсюду пивные и ларьки», - отмечал он в своём резюме.
По его словам, парк — «это бесконечные поля плитки».
«Они настолько случайны и бессмысленны, что мне сложно вообще как-либо это объяснить. Просто заложили всё плиткой и поставили миллион лавочек и урн. Поля плитки появляются и исчезают по неизвестной логике. Не продумано вообще ничего. Нет ни одного уютного уголка. Зато всюду понатаскали пивных», — обратил внимание Варламов.
По мнению Варламова, территория рядом со стадионом по праву может считаться худшим благоустройством, которое сделали к ЧМ-2018.
«Ростовчане, скажите мне, кто автор этого чуда?» — задаётся вопросом блогер.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года — в преддверии футбольного первенства планеты. Интернет-пользователи в социальных сетях нелестно отзывались о новой зоне отдыха. По словам гостей парка, результат благоустройства явно не дотягивает почти до 1 млрд рублей, потраченных на эти цели. Те, кто уже успел побывать в парке, советовали брать с собой кепки и панамки, чтобы защититься от солнца.