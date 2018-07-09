Нью-Дели, 9 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Индия считает «слишком затратной» разработку истребителя пятого поколения с Российской Федерацией. Об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на свои источники.

(сс) Alex Beltyukov Су-57

По словам источников, если распределение расходов между индийскими и российскими компаниями будет пересмотрено, Нью-Дели не будет отказываться от участия в проекте.

14 июня индийская газета Economic Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Индия планирует выйти из совместного с РФ проекта по разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth generation fighter aircraft).

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