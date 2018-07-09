Москва, 9 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Минфин продолжит переход к налогообложению объектов недвижимого имущества физических лиц, исходя из их кадастровой стоимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Налог на недвижимость

При этом планируется установление коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом на территориях тех регионов, в которых исчисление налога осуществляется с коэффициентом 0,6.