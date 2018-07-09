Якутск, 9 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. За последние сутки 8 июля в Дальневосточном федеральном округе огонь уничтожил 33,7 тыс. га лесных насаждений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента лесного хозяйства по ДФО 9 июля, больше всего пострадала территория Республики Саха — 96%. При этом практически все возгорания в Якутии произошли в труднодоступной и отдалённой местности.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910 1

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За прошедшие сутки в Дальневосточном федеральном округе силами лесопожарных формирований было ликвидировано пять возгораний. При этом возникло ещё пять новых лесных пожаров.

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К утру 9 июля действовало 112 пожаров: 98 в Якутии, десять — в Магаданской области, два — в Хабаровском крае, по одному в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля на всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах. На территории 11 муниципальных районов действует особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода 2018 года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 1774 лесных пожара.