Иваново, 9 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это вопрос непростой, но это должно произойти. Основные аргументы «за» — в России увеличилась средняя продолжительность жизни, вместе с тем растёт количество пенсионеров, которых надо содержать. Люди предпенсионного возраста сохраняют достаточно высокий потенциал накопленных знаний и готовы работать дольше, чем предусмотрено на сегодняшний день законодательством, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Ивановской области, заведующий кафедрой общего здоровья и здравоохранения, информатики и истории медицины ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России Борис Поляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионры

При этом, по его мнению, главная проблема в том, что в России не хватает рабочих мест для молодых и людей среднего возраста. Проблема рабочих мест — наиболее важная для Минтруда РФ, чем проблема увеличения пенсионного возраста. Ведь за счёт этого можно снизить нагрузку на Пенсионный фонд (РФ). Необходимо думать, чтобы те молодые люди, которые входят в жизнь, получали работу, чтобы они не уезжали из регионов, там, где они родились, получили образование и профессию.

«Двигателем экономики не могут являться пенсионеры. Это должны быть люди трудоспособного возраста. Если всё-таки повышать пенсионный возраст, то это нужно более мягкими способами, особенно женщинам. Поднятие планки до 63 лет для женщин — это много, мне кажется, её стоит поднять не выше 60 лет», — высказал свое мнение Поляков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»