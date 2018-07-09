Москва, 9 июля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Минфин ожидает адаптации экономики России к новым условиям в 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Misanec.ru Пенсионер

«Уже в 2020 году экономика адаптируется к новым условиям. Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов роста будет способствовать как перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных и реализация проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов, так и создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора», — говорится в документе.

Кроме того, комплекс мер макроэкономической политики будет включать мероприятия, направленные на создание источников долгосрочных сбережений в экономике. К их числу в Минфине отнесли добровольную накопительную пенсионную систему, расширение линейки инструментов сбережения населения, а также внедрение элементов стимулирующего банковского регулирования.

Документ будет обсуждаться в Госдуме на парламентских слушаниях.