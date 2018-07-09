Ярославль, 9 июля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Представители общественного движения «Дороги Ярославля» требуют от властей объяснений по поводу качества ремонта во дворах, который проводит ООО «Уют». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok И так сойдет?

В качестве примера приводится двор по ул. Закгейма, 26 в Красноперекопском районе.

«Закгейма, 26. Контракт заключён с ООО «Уют». По внешнему виду асфальт низкого качества, мало уплотнён, возможно, уложен с температурой значительно ниже нормы и не исключаю, что всё это сложилось вместе. Есть ливневой колодец, но разуклонка ведёт почему-то не к нему. Новый асфальт ложится на старый разбитый бордюр с виднеющейся арматурой», — приводит фото представитель «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

Он вспоминает опыт предыдущих лет:

«Мы очень «нежно» относились к «Капитал-строю» ‑ и получили брошенные и незавершённые дворы в Кировском районе в прошлом году и уход от гарантийных обязательств по ул. Терешковой, которую единственную из БКД 2017 покрасили краской, а не сделали пластиком, как прописано в контракте. Чиновники носили на руках «Экоград», а жители получили рассыпающиеся улицы после первой же зимы и не исполняющего гарантийные обязательства подрядчика. Мы хотим повторения? Фирма набрала массу объектов (ДК Нефтяников, Полянки, 25, дворы на ул. Гоголя и проезд Ушакова), которые нужно сдать по условиям контракта до конца июля. «Шлейф» в плане качества ямочного ремонта по этой фирме негативный, одна дорога на Ткачи чего стоит», — отмечает Камиль Бикмурзин.

Он напоминает так же, что практически все аукционы до дворам и дорогам прошли без экономии, т. е отданы подрядчикам по максимальной цене.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok И так сойдет?

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok Ремонт двора по ул. Закгейма

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok Такой асфальт уложили по программе «Решаем вместе!»

«Жители вправе получить качество, а ответственные должностные лица его требовать в рамках 44-ФЗ которое даёт им массу полномочий на это. Хотелось бы комментариев ответственных лиц за исполнение программы и принятых мерах к подрядчику, а так же получить результаты принятых актов КС и вырубок по их объектам. Жителям ещё жить в этих дворах и ждать новой асфальтировки пару десяток лет и им не нужны красивые цифры в отчётах, сделайте им качество на земле», — обращается активист «Дорог Ярославля» к региональным и городским властям.

Между тем представитель «Неравнодушного Ярославля» Евгений Жаворонков приводит фото Юго-Западной окружной дороги, которая была отремонтирована в прошлом году по программе БКД и уже сегодня вновь требует ремонта.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok Отремонтированная по БКД Юго-Западная окружная дорога

Группа «Дороги Ярославля» в Facebbok Ямы появились меньше, чем через год

«Безопасная и качественная ЮЗОД непрерывно требует ремонта. Агентство по муниципальному заказу продолжает работать с качественным московским подрядчиком «Экоград» для исполнения гарантийных обязательств?» — спрашивает он.

Вместе с тем общественники отмечают низкие темпы выполнения работ по дворам по программе БКД — по их мнению, они ниже прошлогодних. ИА REGNUM, так же как и жители, ждет комментариев от региональных и городских властей по этим вопросам.