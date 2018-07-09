Тутаев, Ярославская область, 9 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области коммунисты провели митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов. В городской парк отдыха, по оценкам организаторов, пришло около 200 человек.

Алексей Шеповалов Митинг в Тутаеве

В ходе митинга было собрано 254 подписи под коллективным письмом к президенту и депутатам Госдумы с требованием отклонить законодательную инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Всего на сегодняшний день собрано 702 подписи — из них 416 — это подписи работников Тутаевского моторного завода», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Также участники митинга выступили за снижение цен на бензин на уровень февраля-марта 2018 года и против увеличения ставки НДС. Обращения с подписными листами будут отправлены в федеральные органы власти.