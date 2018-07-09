Лондон, 9 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Великобритании намерены увеличить своё присутствие в Северной Атлантике. Как пояснил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс, это делается для того, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

Английский флот

Ранее по теме: The Daily Telegraph: Британский флот превратился в объект насмешек

«Амбиции ВМФ Великобритании могут столкнуться с серьезными проблемами»

Адмирал в интервью телеканалу Sky News заявил, что в Северной Атлантике, которая станет для правительства Великобритании приоритетным регионом, будет создан новый район совместных операций. Это, по словам Джонса, позволит военным кораблям и самолётам гораздо чаще проводить операции. При этом глава Королевского флота отметил, что такое решение было принято в ответ на «возрождение потенциала и масштаба» российского флота.

«Мы должны быть в состоянии противостоять этому», — заключил адмирал.

Отметается, что это заявление прозвучало за несколько дней до очередного саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11−12 июля. На нём, как ожидается, президент США Дональд Трамп снова попытается оказать давление на членов Североатлантического альянса, требуя от них увеличения военных расходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года Британский королевский флот стал поводом для насмешек. The Daily Telegraph отмечало, что из-за сокращения финансирования ВМФ вооруженные силы Британии с большим трудом могут выступить на защиту интересов граждан страны. По данным из компетентных источников, на тот момент 13 из 19 фрегатов и эсминцев, то есть три четверти имеющихся у британского флота, были не в состоянии выйти в море, поскольку недоукомплектованы личным составом, недозагружены топливом либо имеют полупустые склады продовольствия».