Москва, 9 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% увеличит показатель инфляции выше запланированного. Это следует из проекта основных направлений федерального бюджета на 2019−2021 годы, опубликованном Минфином на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

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«Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается в районе 1,3 процентного пункта», — отмечают в правительстве.

Законопроект о повышении ставки НДС сейчас находится на рассмотрении Госдумы, депутаты планируют принять его до конца весенней сессии. Предполагается, что изменения вступят в силу с 2019 года. Однако в правительстве отмечают, что инфляция из-за роста НДС частично увеличится уже к концу 2018 года. Это произойдет за счет роста инфляционных ожиданий, считают в Минфине.

«Однако основной вклад изменения ставки налога в рост цен будет зафиксирован в 2019 году, в результате чего по итогам года инфляция составит 4,3%», — подчеркивают в правительстве.

При этом целевой показатель по инфляции, установленный Центробанком, составляет 4%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предполагала, что рост инфляции приведёт к тому, что сдержать показатель в рамках запланированного не удастся. Однако в правительстве отмечают, что отклонение до 4,3% можно считать «незначительным».

"По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% и впоследствии стабилизируется на целевом уровне», — прогнозируют в Минфине.

В Госдуме 9 июля пройдут масштабные парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019−2021 годы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участие примут первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.