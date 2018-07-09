Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. На матче ½ финала мирового первенства по футболу, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, ожидается более 20 тысяч иностранных болельщиков, сообщает в понедельник, 9 июля, аналитическое агентство «ТурСтат».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» во вторник встретятся сборные Франции и Бельгии. Начало игры — 21:00 мск.

Как ожидается, посещаемость полуфинального матча составит более 64 тысяч зрителей. Поболеть за свои команды приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Как сообщалось, максимальная посещаемость матчей ЧМ-2018 в Северной столице составила 64 468 зрителей. Санкт-Петербург оказался на 1 месте по средней посещаемости матчей мундиаля с показателем в 64 тыс. зрителей. В Москве средняя посещаемость составила 61 тыс. зрителей, в Сочи — 44 тыс. зрителей.