Улан-Удэ, 9 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Очистные сооружения города Улан-Удэ «физически и морально» изношены, сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, добавив, что столица региона на сегодняшний день является «самым загрязняющим источником для озера Байкал».

Egov-buryatia.ru Очистные сооружения города Улан-Удэ

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 июля, в правительстве Бурятии, Алексей Цыденов 8 июля проверил ход реконструкции правобережных очистных и принял работы первого этапа.

«На сегодня у нас Улан-Удэ — самый загрязняющий источник для озера Байкал. Наши очистные физически и морально изношены и не соответствуют всем современным требованиям, поэтому в прошлом году мы добились того, чтобы нам выделили дополнительные деньги — 2 млрд 300 млн рублей, это позволит нам выйти на полный цикл очистки и будет соответствовать всем требованиям. Первый этап работы по поставке технологического оборудования и монтажу на 324 млн рублей выполнен», — прокомментировал глава Бурятии.

Реконструкция очистных Улан-Удэ началась в 2017 году. Заказчик объекта — «Улан-Удэстройзаказчик», подрядчик — АО «Ротек». Предполагается, что мощность очистных сооружений составит 185 тысяч м3/сут. Завершить работы по первому этапу планируют в 2020 году. В республиканском правительстве подчеркнули, что уже начаты работы второго и третьего этапа первого пускового комплекса реконструкции. Цыденов отметил, что после запуска пускового комплекса идущие в реку Селенгу стоки будут соответствовать всем нормам пресных водоёмов. Напомним, Селенга — это крупнейшая река, впадающая в озеро Байкал, которая обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро.

Добавим, реконструкция правобережных очистных сооружений Улан-Удэ осуществляется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы». Эти работы ведутся в связи с тем, что очистные сильно изношены и качество очистки сточных вод не соответствует существующим нормативам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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Итогом встречи стало решение о выделении в 2018 из средств федерального бюджета дополнительно 520 млн рублей на реконструкцию правобережных очистных Улан-Удэ. Власти Бурятии уточняют, что эти деньги пойдут на закупку технологического оборудования.