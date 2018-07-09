Москва, 9 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Для поддержки регионов Минфин предлагает продлить норму, согласно которой зачисления суммы налога на прибыль организаций в федеральный бюджет осуществляются по ставке 3%, а в бюджеты субъектов РФ — 17%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

Напомним, что раньше соотношение было в 2% и 18% соответственно. Изначально такое правило было установлено на 2017−2020 годы.

В представленном в Госдуму документе предлагается продлить эту норму до 2024 года включительно в рамках стимулирования роста налогового потенциала регионов.

Одновременно Минфин предлагает выделять субъектам РФ, которые покажут наивысшие темпы роста налогового потенциала, ежегодные гранты в объеме 20 млрд рублей.

Сегодня, 9 июля, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где будут обсуждаться проектировки бюджета на 2019−2021 годы и новые меры налоговой политики.