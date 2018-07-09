Москва, 9 июля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Двум игрокам сборной Хорватии после матча ¼ финала чемпионата мира по футболу с Россией пришлось обратиться в больницу. Медицинская помощь потребовалась нападающему национальной сборной Марио Манджукичу и защитнику Ивану Стриничу.

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Обследование футболистов проводили врачи Боткинской больницы. Никаких серьёзных травм столичные медики у игроков национальной сборной не обнаружили. У Манджукича диагностировали ушиб правой ноги, а Стринича — правого бедра, передаёт Пятый канал.

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Как сообщало ИА REGNUM, матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и России состоялся 7 июля на стадионе в Сочи. Победа осталась за хорватами. При счёте на табло по итогам основного и дополнительного времени 2:2, в серии пенальти сборная России забила три мяча, футболисты из Хорватии — четыре. Теперь в полуфинале мирового первенства сборная Хорватии сразится с Англией. Матч состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 21:00 мск.