Москва, 9 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжила 6 июля дешеветь и даже уходила под отметку $77, за пределы которой впоследствии все же вернулась, сократив потери. По итогам минувшей торговой пятидневки котировки умеренно снизились после двух недель внушительного роста. Сегодня, 9 июля, с утра цены на черное золото демонстрируют восходящий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на возобновление покупок Brent, ситуация в сырьевом сегменте выглядит довольно нестабильно. Основное внимание игроков по-прежнему направлено на развитие событий вокруг ОПЕК и Трампа, который называет картель манипулятором и призывает увеличить добычу, чтобы снизить цены. В ответ на минувших выходных иранский министр энергетики сказал, что такими призывами американский президент оскорбляет ОПЕК и добавил, что добыча и экспорт из его страны не изменились, несмотря на давление Вашингтона», — пояснил эксперт.

Между тем, помимо саудитов, добычу в скором времени могут увеличить сами Штаты. По крайней мере, данные Baker Hughes указывают на рост буровой активности в стране на прошлой неделе. Впервые после трех недель число буровых увеличилось на пять единиц до 863 штуки, полностью компенсировав снижение двух предыдущих недель. Соответственно, уже в скором времени можно будет увидеть новый рекорд по добыче углеводородов на сланцевых месторождениях США.

«В краткосрочной перспективе Brent важно вернуться выше отметки $78, чтобы встать на более уверенную траекторию роста. Однако ситуация в сырьевом сегменте, скорее всего, будет оставаться нестабильной. Причем амплитуда колебаний может расшириться еще сильнее», — полагает Мащенко.

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