Москва, 9 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Рубль 6 июля символически укрепился в паре с долларом, которым отступил по всему спектру международного рынка Форекс. Пара доллар/рубль закрылась немногим ниже уровня 63 рубля, который остается главным ориентиром для котировок, препятствующим движение доллара к отметке 64 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По его мнению, рубль чувствует себя неуверенно в ожидании встречи Трампа и Путина, которая состоится через неделю в Хельсинки. Участники рынка хотели бы надеяться на признаки потепления отношений двух стран, но совершенно не уверены, что увидят эти признаки. Это сдерживает проявление спроса на отечественные активы, включая национальную валюту. С другой стороны — слабеющий доллар, который ускорил снижение в пятницу после выхода слабых данных по зарплатам и уровню безработицы, который неожиданно вырос.

«В краткосрочной перспективе пара продолжит осциллировать вокруг отметки 63 рубля, причем в начале торгов понедельника котировки могут предпринять попытки более существенного снижения, учитывая, что «американец» остается под давлением, а нефть Brent пытается расти после двух дней снижения. В любом случае восходящий потенциал рубля ограничен, и уже 9 июля потенциальный бычий уклон может смениться отступлением, если доллар привлечет спрос ближе к американской сессии», — считает эксперт.

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