Вашингтон, 9 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Властям США нужно исключить из списка иноагентов средства массовой информации (СМИ) России, а также прекратить их преследование. Об этом говорится в сообщении посольства России в США на странице в соцсети Facebook.

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Так, в российской дипмиссии прокомментировали заявление пресс-секретаря Госдепа США Хезер Науэрт об «ограничениях свободы прессы» в России.

В посольстве России отметили, что недовольство Госдепа США связано с тем, что в России к списку иностранных агентов были причислены финансируемые из американского бюджета СМИ.

«Это легко исправить, — говорится в сообщении российской дипмиссии. — Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США».

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что в РФ якобы «подавляется свобода прессы».

По ее словам, Вашингтон осуждает РФ за то, что она претворяет в жизнь свой закон об «иностранных агентах».

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